Georgia: premier Bakhtadze, prevediamo stabilizzazione del lari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aspettativa è che il tasso di cambio del lari, la valuta nazionale georgiana, si stabilizzerà. Lo ha dichiarato il premier della Georgia Mamuka Bakhtadze, citato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”. Secondo Bakhtadze, l'analisi della situazione economica mostra che gli indicatori principali sono positivi e si osservano buone dinamiche commerciali e tassi di esportazione elevati. Il primo ministro ha inoltre osservato che il governo della Georgia sta adottando tutte le misure necessarie per mantenere le dinamiche in crescita in campo economico. "C'è ottimismo per quanto riguarda il tasso di cambio del lari. Inoltre, l'analisi delle banche commerciali ha mostrato che le istituzioni finanziarie internazionali e la Banca centrale sostengono che abbiamo affrontato un deprezzamento eccessivo del lari”, ha affermato Bakhtadze. (Res)