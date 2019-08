Guatemala: rovesciato il risultato del primo turno, Alejandro Giammattei nuovo presidente

- Sarà Alejandro Giammattei, candidato del partito Vamos por una Guatemala diferente (Vamos), il novo presidente del Guatemala per i prossimi quattro anni. I dati quasi definitivi (95 per cento delle schede) diffusi dal Tribunale supremo elettorale alle 20.55 di domenica sera, la notte avanzata in Italia, atribuiscono al leader conservatore il 58,87 per cento dei consensi, (857.035 voti) contro il 41,13 per cento di Sandra Torres, esponente del partito Unità nazionale della speranza (Une). Giammattei, che al primo turno aveva ottenuto meno consensi di torres, prenderà il posto del presidente uscente Jimmy Morales il prossimo 14 gennaio. Il ruolo di vice del 63enne Giammattei spetterà a Guillermo Reyes. (segue) (Mec)