Varcaturo (Na): carabiniere fuori servizio soccorre 70enne in mare

- In località Varcaturo, a Giugliano in Campania (Na), i carabinieri della stazione locale sono intervenuti, presso uno dei lidi balneari della zona, in supporto ad un appuntato dell’Arma della compagnia di Aversa (Ce) che, libero dal servizio, aveva poco prima proceduto al salvataggio in mare di un pensionato 70enne. Nella circostanza il militare, mentre era in acqua, avvedutosi che l’anziano, a causa di forti crampi alle gambe, non riusciva a restare a galla rischiando di affogare, si è precipitato in suo aiuto e, con l’ausilio di un bagnino, lo ha trascinato in salvo sulla riva dove gli sono state prestate le prime cure del caso. Successivamente il pensionato è stato visitato da personale sanitario fatto intervenire sul posto e riconosciuto in buone condizioni di salute. (Ren)