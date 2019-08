Capua (Ce): nello zaino aveva dosi di anfetamina, eroina e cocaina. Arrestato un 22enne

- I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua (Ce), nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto di un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’ispezione dell’autovettura sulla quale viaggiava, l’arrestato ha cercato di disfarsi di uno zainetto al cui interno è stata rinvenuta marijuana per 9,71 gr, un ovulo contenente 0,68 gr di anfetamina, 15 confezioni di eroina del peso di 0,37 gr cadauno, un involucro contenente una palla di 13 gr di anfetamina, 9 involucri di 0,24 gr cadauno di cocaina, materiale vario per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione, una forbice e una lama di coltello. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 22enne è stato accompagnato agli arresti domiciliari a disposizione della competente Ag, mentre gli altri due occupanti del veicolo sono stati deferiti in stato di libertà. (Ren)