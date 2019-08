Funerali Diabolik: la moglie si rivolge a papa Francesco, offeso il nostro dolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Papa Francesco, vorrei portare alla Sua attenzione la vicenda che ha colpito la mia famiglia e che si aggiunge al già straziante dolore della perdita di mio marito, Fabrizio Piscitelli. Per opera di un provvedimento del Questore non possiamo garantirgli un degno funerale". È l’appello che Rita Corazza, moglie di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto con il nome di Diabolik ucciso alcuni giorni fa con un colpo di pistola a Roma, ha rivolto al pontefice. "Premetto - prosegue la moglie di Diabolik - che rispettiamo profondamente le istituzioni e i pubblici poteri ma vediamo fortemente leso un nostro diritto e soprattutto offeso il nostro dolore, quindi non posso non lottare per veder dichiarata l’inammissibilità di quel provvedimento. Non mi riferisco agli aspetti tecnico-giuridici, che ho già sollevato nelle sedi opportune, mi riferisco all'aspetto umano e spero che Lei ascolti queste mie parole". (Rer)