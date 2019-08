Napoli: Sapignoli e Moretto (Lega), restituiremo quartiere Vasto a persone perbene

- "Il lassismo delle istituzioni locali, del prefetto e della Polizia municipale, che non applicano le disposizioni del Ministero degli Interni rispetto ad una azione di maggior controllo e di dimensionamento dei Cas (tutti concentrati in zona Vasto) rendono vano il gran lavoro svolto dal Ministro Salvini in questi mesi, nonostante il nostro leader sia impegnato su più fronti ed attaccato da più parti. Il Vasto sarà liberato dal degrado, dall'incuria e dalla criminalità che lo attanaglia, è un impegno prioritario che ci sta' a cuore. È il nostro quartiere, la nostra casa e la casa dei nostri figli, non lasceremo che resti perennemente un territorio vittima della immigrazione incontrollata e senza regole voluta dalla sinistra. Uniti riusciremo a restituirlo alle persone perbene". Lo hanno dichiarato in una nota l'avvocato Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli ed il consigliere comunale di Napoli Vincenzo Moretto. (Ren)