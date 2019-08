Spettacoli: domani a Montecorice (Sa) la penultima tappa del festival "Segreti d'autore"

- Domani si terrà il penultimo appuntamento del festival “Segreti d'autore”, ideato da Ruggero Cappuccio e sotto la direzione di Nadia Baldi. L’ultima tappa avrà luogo a Ortodonico, frazione di Montecorice, nella suggestiva piazza Amoresano. La sezione musicale del festival si chiuderà stasera con “Incontri”, concerto jazz di Ivo Parlati esito del laboratorio musicale curato dal batterista che ha avuto luogo a Valle Cilento dal 3 agosto. Il progetto per musicisti e artisti è incentrato sul viaggio e legato all'esperienza dell'incontro. Un percorso creativo volto a stabilire un'unione tra vari linguaggi artistici in cui il palcoscenico e le sonorità della batteria rappresentano la matrice da cui si snodano molteplici sfumature musicali e recitative. La particolarità del progetto si fonda su due caratteristiche principali, l'estraneità, perché gli artisti che si incontrano sul palcoscenico non si conoscono, e la familiarità dettata dal palcoscenico e dall'arte stessa. Il festival si avvale della partecipazione di Radio Siani ed è in collaborazione con il “Montecorice diWine jazz festival - Sinestesia sensoriale di jazz e vino d'autore”. (segue) (Ren)