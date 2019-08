Nigeria: raffineria Dangote non sarà pronta prima di fine 2020

- La raffineria Dangote, che è in corso di costruzione nello stato nigeriano di Lagos e diventerà la più grande raffineria di petrolio in Africa, non sarà terminata prima della fine del 2020. Lo ha detto il direttore esecutivo del gruppo Dangote Devakumar Edwin, precisando che il rallentamento nei lavori è dovuto a problemi nell'importazione di acciaio e altre attrezzature dai port di Apapa e Tin Can Island a Lagos, che sono congestionati. "Saremo in grado di completare il progetto entro la fine del prossimo anno", ha detto Edwin citato dai media locali, secondo il quale la compagnia prevede di avviare la produzione di carburante entro due mesi dal completamento della raffineria. Il progetto è di grande importanza per la prima economia continentale, che con una popolazione di circa 190 milioni di abitanti non dispone di raffinerie ed è costretta ad importare la maggior parte del carburante di cui necessita: la raffineria Dangote potrebbe trasformare il più grande produttore di greggio dell'Africa da importatore ad esportatore, migliorando gli schemi commerciali globali. (segue) (Res)