Nigeria: raffineria Dangote non sarà pronta prima di fine 2020 (2)

- Il progetto della raffineria, annunciata dal miliardario Aliko Dangote, è stato annunciato per la prima volta nel 2013, affermando che sarebbe stata conclusa nel 2016. I lavori si sono poi prolungati e lo stabilimento atteso entro il 2018. Una volta ultimato, il gasdotto genererà secondo le stime circa 12 mila megawatt (Mw). Secondo le stime del governo, la raffineria – che avrà un costo complessivo di 18 miliardi di dollari – consentirà risparmi per circa 12 miliardi all'anno, oltre a creare circa 4 mila posti di lavoro diretti e 145 mila indiretti. Di recente la Dangote Cement Plc ha annunciato l'intenzione di attrarre 700 milioni di dollari in valuta estera dalle esportazioni per incrementare l'economia del paese. (Res)