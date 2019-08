Repubblica Ceca: convocata riunione coalizione Forze unite per Praga

- La coalizione Forze unite per Praga (Top 09 e Stan) ha deciso di convocare una riunione dopo che il sindaco della capitale ceca Zdenek Hrib ha cercato, senza successo, di licenziare Pavel Janecek, il capo dell'azienda dei servizi energetici Prazska plynarenska. I due partiti ritengono che tale iniziativa non sia nelle competenze del primo cittadino. Secondo la coalizione la mossa di Hrib viola i diritti dei deputati dei partiti Top 09 e Stan. il leader di Top 09 Jiri Pospisil ha dichiarato che non vuole demolire la coalizione ma "bisogna risolvere lo stile di comunicazione di Hrib, che dovrebbe agire come mediatore e non interferire nelle competenze degli altri membri della coalizione". Hrib da parte sua afferma di non capire la reazione di Pospisil e sottolinea che ha presentato la proposta del icenziamento durante l'ultima riunione della coalizione. "Pospisil mi ha chiesto di indirizzarla direttamente al Consiglio e così ho fatto", dichiara il Hrib. I membri della coalizione sono tutti d'accordo che bisogna trovare un accordo e occupparsi delle questioni davvero importanti. Petr Hlubecek (Stan) ha aggiunto inoltre di astenersi da qualsiasi tipo di commento ai media "per non dare l'impressione che la coalizione non funzioni". (Vap)