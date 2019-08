Sant'Anna Stazzema: Pelonzi (Pd), Tenere vivo il ricordo delle atrocità nazi-fasciste

- "Ricordiamo con commozione il 75° anniversario dall'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, località in cui furono trucidati dall'esercito nazista e dalle milizie fasciste repubblichine 560 civili, di cui 130 bambini. Ribadiamo con soddisfazione il nostro orgoglio per l'adesione di Roma Capitale all'Anagrafe Antifascista del Comune di Stazzema". Così in una nota il presidente del gruppo Pd capitolino Giulio Pelonzi. (Com)