Moldova: premier Sandu, insistiamo su sistema rigoroso di selezione del procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo insisterà sull'applicazione di un sistema rigoroso per la selezione del prossimo procuratore generale, anche coinvolgendo esperti stranieri. Lo ha detto il primo ministro della Moldova, Maia Sandu, dopo che il Consiglio superiore dei procuratori (Csp) ha annunciato il lancio del concorso pubblico per la posizione di procuratore generale. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Moldpres". Sandu ha dichiarato che, attraverso questa decisione, il Csp ha nuovamente dimostrato di non essere in grado di attuare riforme interne. "La decisione del Csp di organizzare un concorso per la nomina di un nuovo procuratore generale, ignorando le nostre iniziative e gli sforzi per cambiare il modo in cui questo dovrebbe essere selezionato, rappresenta una sfida per le aspettative dei cittadini. Hanno lanciato questo concorso anche se c'è un progetto di legge votato in prima lettura del parlamento, che modifica la procedura per la selezione del procuratore generale, nonché diversi passaggi relativi alla profonda riforma della procura. Con questa decisione hanno dimostrato ancora una volta di non essere in grado di fare riforme dall'interno. Ecco perché il governo si implicherà ancora più seriamente", ha affermato Sandu. (segue) (Moc)