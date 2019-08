Moldova: premier Sandu, insistiamo su sistema rigoroso di selezione del procuratore generale (2)

- La premier ha affermato che la gravità del problema richiede soluzioni di crisi. In queste condizioni, questa settimana, il governo discuterà la creazione con urgenza dell'ufficio per la lotta alla corruzione e la riforma della giustizia. Questo ufficio comprenderà rappresentanti della società civile, esperti internazionali e leader di tutte le istituzioni responsabili della giustizia e della lotta alla corruzione. "Il governo è responsabile nei confronti dei cittadini e si assume enormi responsabilità, mentre pubblici ministeri, giudici e altri come loro sembra stiamo lottando contro la giustizia. Il governo dirà la sua parola nelle operazioni di pulizia del sistema e nella scelta del nuovo procuratore generale: insisteremo su commissioni di valutazione esterne, con il coinvolgimento di esperti stranieri", ha comunicato Sandu. Il Csp ha ha annunciato un concorso per la posizione di procuratore generale, anche se il ministro della Giustizia, Olesea Stamate, ha chiesto di rinviarlo sino a quando non entreranno in vigore le modifiche al sistema della giustizia. (Moc)