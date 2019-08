Russia-Africa: governo Addis Abeba, Etiopia presente "ai massimi livelli" a vertice di Sochi

- Al primo vertice Russia-Africa, in agenda i prossimi 23 e 24 ottobre nella città russa di Sochi, l'Etiopia sarà rappresentata "ai massimi livelli". Lo ha detto ai media locali l'ambasciatore etiope in Russia, Alemayehu Tegenu, precisando che il governo di Addis Abeba sarò rappresentato dalla presidente Sahle-Work Zewde o dal primo ministro Abiy Ahmed. "Le relazioni tra Etiopia e Russia ricoprono un ruolo importante nel quadro dei legami russo-africani", ha detto Tegenu, sottolineando che "il prossimo vertice è considerato come strategico dalla parte etiope", e che per questo il paese africano sarà rappresentato "ai massimi livelli". Tegenu ha espresso la speranza che la Russia partecipi allo sviluppo delle infrastrutture, delle ferrovie e del settore delle telecomunicazioni africano, nonché a quello dell'estrazione di risorse naturali, e affermato che l'Africa avrebbe rafforzato la cooperazione con la Russia "per garantire la pace e la stabilità internazionali". Al vertice di Sochi sono attesi circa 40 capi di Stato. (segue) (Res)