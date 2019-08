Russia-Africa: governo Addis Abeba, Etiopia presente "ai massimi livelli" a vertice di Sochi (2)

- Nel corso del briefing tenuto a Mosca a fine luglio scorso con gli ambasciatori dei paesi africani in vista del summit Russia-Africa, il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov, inviato speciale del presidente russo per i paesi del Medio Oriente e dell'Africa, ha ribadito che il 2019 sarà un anno importante per le relazioni russo-africane. “Per un ulteriore innalzamento di qualità della collaborazione Russia-Africa è necessario un forte slancio, quindi il vertice è di ovvia importanza e rilevanza. Si tratta di un evento emblematico, chiamato a fornire una nuova piattaforma per lo sviluppo dell'intero complesso di relazioni russo-africane e a dare un contributo cruciale alla formazione della futura architettura e delle future relazioni con gli stati dell'Africa e le principali organizzazioni regionali”, ha osservato Bogdanov, citato dall’agenzia di stampa “Tass”. “Il vertice Russia-Africa riveste una grande importanza a seguito di una serie di eventi dedicati allo sviluppo delle nostre relazioni”, ha sottolineato da parte sua il consigliere presidenziale e segretario esecutivo del comitato organizzatore del vertice Russia-Africa, Anton Kobjakov. “Nel giugno di quest'anno abbiamo avuto l'onore di prendere parte a una sessione sul campo dell'Assemblea generale annuale degli azionisti di Afreximbank. In ottobre, nell'ambito del vertice di Sochi, si terrà il forum economico Russia-Africa, che costituirà un passo importante e vitale per creare le condizioni più favorevoli per la promozione delle relazioni economiche e commerciali con i paesi dell'Africa, consentendo di diversificare le forme e le sfere della cooperazione russo-africana”, ha aggiunto. (segue) (Res)