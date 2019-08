Russia-Africa: governo Addis Abeba, Etiopia presente "ai massimi livelli" a vertice di Sochi (3)

- Oltre agli ambasciatori africani, al briefing di Mosca hanno partecipato anche alti funzionari del ministero degli Esteri e rappresentanti della Fondazione Roscongress, promotrice del summit di Sochi. Il vertice Russia-Africa sarà co-presieduto dal presidente russo Vladimir Putin e dal presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, in qualità di presidente di turno dell'Unione africana. Quello di Sochi sarà il primo evento di questo livello nella storia delle relazioni russo-africane a cui sono stati invitati i capi di tutti gli Stati del continente africano insieme ai leader delle principali associazioni e organizzazioni sub-regionali. A margine del summit, il 23 e 24 ottobre si terrà anche il primo Forum economico Russia-Africa, nel corso del quale verrà organizzata una mostra di partner ed espositori russi e africani che fungerà da piattaforma per dimostrare i risultati e le potenziali opportunità della cooperazione russo-africana nei settori dell’economia, della scienza, dell’ecologia e della cultura. Gli espositori presenteranno progetti di riferimento e tecnologie avanzate nei settori dell’industria mineraria e chimica, dell’ingegneria, dell’energia, dell’agricoltura, dei trasporti, della sanità e dell’industria della difesa, nonché in altre aree promettenti in cui la Russia e i paesi africani possono sviluppare investimenti. (Res)