Siria: Stato islamico minaccia attacchi alla Coalizione internazionale

- Lo Stato islamico ha promesso di intensificare i suoi attacchi sia contro la Coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti sia contro i suoi alleati curdi in Siria. In un video pubblicato sul social network Telegram, il gruppo jihadista si è rivolto ai suoi sostenitori a Raqqa, Damasco, Idlib e Aleppo, affermando che “la battaglia si intensificherà”. L’ultimo attacco dello Stato islamico in Siria risale allo scorso 7 agosto, quando cinque persone, tra cui tre bambini, hanno perso la vita in un attentato condotto da un’autobomba ad al Qahtaniya, nella provincia nord-orientale di al Hasakah. Il video di 10 minuti mostra scene di decapitazioni ed esecuzioni. (Res)