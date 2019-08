Farnesina: Moavero a Sant'Anna di Stazzema per 75mo anniversario strage nazista

- Per secoli l’Europa è stata afflitta da guerre, divisa da rivalità antiche. Dall’inizio del processo d’integrazione europea tutto è cambiato: quasi 70 anni di pace, vera e stabile, un’incredibile e positiva rivoluzione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in un'intervista al quotidiano "Il Tirreno", in occasione della visita a Sant’Anna di Stazzema, il borgo della Versilia dove 75 anni fa i soldati nazisti della sedicesima divisione Reichsfuhrer SS ammazzarono 560 persone, 130 i bambini. Nelle parole del titolare della Farnesina, le Comunità europee e l’Unione europea "hanno portato un inedito diffuso benessere. Italia e Germania sono un eccellente esempio: popoli che si sono così sovente combattuti sono oggi amici e alleati stretti, pur continuando ad avere su varie questioni opinioni diverse e a discuterne, come è normale". In merito alla visita a Sant'Anna di Stazzema, Moavero ha ricordato come questa non sia la prima volta in cui porta il proprio omaggio alle vittime della strage. "Anni fa sono venuto privatamente e considero doveroso tornare da ministro della Repubblica, nata proprio dopo l’atroce secondo conflitto mondiale. Ho accolto subito l’invito del sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, e del direttore del Parco della Pace, Michele Morabito, che ringrazio. È il 75mo anniversario di una strage di inaudita crudeltà, perpetrata in quel terribile 1944 che vede l’Italia devastata dalla guerra e dai suoi orrori", ha spiegato. (segue) (Res)