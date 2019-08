Romania: Bucarest, nuova protesta contro la coalizione di governo

- Nella capitale romena Bucarest, davanti alla sede del governo circa 20 mila persone, hanno partecipato anche ieri sera a una protesta contro la coalizione dell’esecutivo formata dal Partito socialdemocratico (Psd) e dall'Alleanza liberal democratica (Alde). I manifestanti hanno chiesto spiegazioni in merito alle dimostrazioni dell’anno scorso da parte di alcuni rappresentanti della comunità romene all’estero, visto che nessuno sinora è stato condotto dinnanzi alla giustizia. L'ampia protesta del 10 agosto 2018 contro la coalizione di governo Psd-Alde, cui hanno partecipato circa cento mila persone, è stata segnata da violenze e dalla reazione sproporzionata dei gendarmi, che sono intervenuti con la forza, adoperando gas lacrimogeni e cannoni d'acqua contro i manifestanti, con feriti da ambo le parti. Diversi fascicoli penali sono stati aperti in merito a quegli avvenimenti, gestiti attualmente dalla Direzione investigativa dei reati della criminalità organizzata e del terrorismo (Diicot). Secondo gli organizzatori della protesta di ieri, svoltasi senza incidenti degni di nota, i partecipanti hanno protestato anche contro le evoluzioni sulla scena politica e sociale. Proteste si sono svolte anche in altre grandi città romene e all'estero, soprattutto in alcune capitali europee dove vivono folte comunità di romeni. (Rob)