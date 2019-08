Governo: Peluso (Sud protagonista), capigruppo non ascoltino "grillo parlante" fiorentino

- "Un appello ai capigruppo di Senato e Camera affinché non ascoltino il ‘grillo parlante’ fiorentino, che antepone i propri interessi a quelli dell'Italia, e consentano agli italiani di andare al voto subito". Lo ha dichiarato la dirigente di "Sud protagonista", Gabriella Peluso. "Un eventuale Governo tecnico o cosiddetto di scopo danneggerebbe ulteriormente la già disastrosa situazione economica dell'Italia e, particolarmente, del Sud, che ha bisogno di un Governo coerente, stabile e 'del fare', così come auspica, da tempo, Giorgia Meloni", ha aggiunto Peluso, sottolineando che : "il Sud non è rappresentato da chi va a cantare 'bella ciao' in piazza ma da tanta gente che auspica un Governo che finalmente mantenga gli impegni per il rilancio del Sud e, quindi dell'Italia". "Come ‘Sud protagonista’ – ha concluso Peluso - siamo pronti a scendere in campo, al fianco della leader di Fratelli d'Italia, per le iniziative che saranno intraprese per andare al voto subito e dare finalmente all'Italia un Governo sovranista". (Ren)