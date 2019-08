Visegrad: Polonia e Ungheria tra i peggiori paesi in Europa per incidenti stradali mortali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia e Ungheria sono fra i paesi peggiori in Europa nella classifica relativa alla percentuale di decessi causati da incidenti stradali. Nel 2018 in Ungheria ogni milione di abitanti si sono registrati 64 incidenti stradali fatali mentre in Polonia tale numero sale a 76. Le differenze tra gli Stati membri dell'Europa sono notevoli: in Ungheria e Polonia perdono la vita in incidenti stradali più del doppio delle persone coinvolte in incidenti mortali sulle strade del Regno Unito. Nel 2018, secondo i dati della Commissione europea, nell'Unione europea sono stati registrati 25 mila incidenti stradali fatali, il che significa che in media hanno perso la vita 49 persone ogni milione di abitanti. In testa alla classifica degli incidenti stradali mortali c'è la Romania, 96 morti ogni milione di abitanti, seguita da Bulgaria, 88 decessi per milione di abitanti, Croazia, con 77 morti, e Polonia, con 76 per milione di abitanti. Dai dati della Commissione Europea emerge che il Regno Unito è il paese più sicuro, 28 decessi in incidenti stradali ogni milione di abitanti, seguito da Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia. (Vap)