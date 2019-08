Libia: Lna, 27 mercenari catturati a Murzuq

- L’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha arrestato “27 mercenari” nella città di Murzuq, nel sud del paese, un’area che è stata “completamente messa in sicurezza” dopo le tensioni della scorsa settimana. Lo si apprende da un comunicato pubblicato su Facebook dalla divisione per le informazioni dell’Lna. Nel documento si rende noto che “le operazioni andranno avanti finché la gente di Murzuq non sarà al sicuro”. Non vengono forniti ulteriori dettagli sull’identità delle persone arrestate. Nella zona vi è tuttavia la forte presenza di ribelli ciadiani della comunità tebu. La scorsa settimana Murzuq è stata colpita da un raid aereo che ha provocato la morte di decine di civili, attacco che è stato attribuito alle forze di Haftar dal Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. L’Lna ha tuttavia respinto l’accusa.(Lib)