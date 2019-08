Governo: Grasso, opposizioni possono impedire blitz Salvini su calendario Aula

- Le opposizioni possono impedire il "blitz" di Matteo Salvini in conferenza dei capigruppo in Senato sul calendario della crisi di governo. E' quanto sostiene il senatore Pietro Grasso (Leu), che in un post su Facebook afferma: "forza di girare per le spiagge, Salvini rischia di finire spiaggiato. E' stato molto interessante leggere gli articoli di stamattina in merito alla riunione dei capigruppo che si terrà oggi pomeriggio in Senato. Se Cinque Stelle, Pd e Misto sono scaltri, Salvini non potrà vincere questa partita e umiliare il Parlamento col suo 17 per cento di voti. Partiamo dalle certezze: Salvini vorrebbe votare la mozione di sfiducia prima di ferragosto, gli altri intorno al 20, per dare modo a tutte le senatrici e i senatori di poter partecipare ad un voto così importante. Con ogni probabilità a prevalere in quella riunione sarà la data del 20, ma siccome non ci sarà unanimità potrebbe essere convocata l'Aula per domani in modo che si voti sul calendario, magari sfruttando le possibili assenze e provando a "ribaltare" il risultato ottenuto in capigruppo". (segue) (com)