Governo: Grasso, opposizioni possono impedire blitz Salvini su calendario Aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come evitare il blitz salviniano sul calendario, un ulteriore sfregio al Parlamento? E' abbastanza semplice, partendo da un semplice calcolo matematico - spiega Grasso -: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia in Senato NON hanno la maggioranza di 161 voti necessaria per imporre nulla. Basterà contarsi prima: se i senatori di centrodestra sono meno degli altri si potrà votare il calendario in Aula, e fissare la discussione per il 20 agosto (o il 21, o il 22...). Se invece sono di più, semplicemente se gli altri non entreranno in Aula il centrodestra non avrà mai il numero legale per il blitz, e saranno costretti a rimandare di giorno in giorno l'assemblea.In questo modo Salvini, ogni giorno più nervoso e contestato, capirà che il Parlamento non è a sua disposizione, per ora". (com)