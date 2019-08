Congo-Kinshasa: Oms, vaccinate oltre 1.300 persone contro l'ebola a Goma

- A Goma, città della Repubblica democratica del Congo (Rdc), le autorità sanitarie hanno vaccinato oltre 1.300 persone che potenzialmente sono entrate in contatto con il virus dell'ebola, nel tentativo di contenere l'epidemia scoppiata nella parte orientale del paese. Lo ha detto in una nota l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), ricordando che Goma è situata al confine con il Ruanda, dove alcuni episodi di contagio sono stati registrati e almeno due persone sono morte. L'Oms ha precisato che la campagna di vaccinazione in corso a Goma ha coinvolto il 98 per cento delle persone a rischio contagio, circa 1.314 in tutto, e che per il momento nessun nuovo caso è stato confermato rispetto al precedente rapporto dell'Oms, pubblicato lo scorso 2 agosto. L'uso di un vaccino sperimentale contro l'ebola, sviluppato dalla compagnia farmaceutica tedesca Merck, si è rivelato un'arma chiave contro la febbre emorragica, sebbene sia tuttora difficile raggiungere le persone residenti in zone rurali, dove persistono inoltre le violenze interetniche. Fra il 2013 ed il 2016, un focolaio del virus scoppiato in Africa occidentale ha ucciso oltre 11 mila persone. (segue) (Res)