Congo-Kinshasa: Oms, vaccinate oltre 1.300 persone contro l'ebola a Goma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'epidemia le autorità del Ruanda hanno chiuso di recente il confine con la Rdc, riaprendolo dopo alcune ore sotto la pressione interna ed internazionale. Il traffico tra Goma (Rdc) e Gisenyi (Ruanda) è ripreso lo scorso 1 agosto "dopo essere stato chiuso senza spiegazioni al mattino”, riferiva nella dichiarazione la presidenza congolese, secondo cui “il confine è stato riaperto e le persone possono muoversi in entrambe le direzioni”. In precedenza la notizia della chiusura del confine era stata parzialmente smentita dal ministro della Sanità ruandese Diane Gashumba, che in conferenza stampa aveva ammesso dei rallentamenti nel traffico alla frontiera causati da un aumento dello screening sanitario in risposta alla conferma di nuovi casi di contagio del virus ebola a Goma, dove in quei giorni era stato riscontrato un quarto caso di contagio, stando a quanto riferito da fonti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Res)