Congo-Kinshasa: Oms, vaccinate oltre 1.300 persone contro l'ebola a Goma (3)

- Di recente l’Oms, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) e il Programma alimentare mondiale (Pam) hanno reso noto in un comunicato che ad un anno esatto dallo scoppio dell’epidemia di ebola nell’est della Rdc – il 1 agosto 2018 – ci sono stati più di 2.600 casi confermati, di cui oltre 1.800 decessi nelle province di Ituri e del Nord Kivu. Lo scorso 18 luglio l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di “emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale” (Phec) per l’epidemia di ebola nella Rdc. (Res)