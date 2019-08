Romania: tasso annuo di inflazione salito al 4,1 per cento a luglio (2)

- A luglio i prezzi al consumo sono leggermente diminuiti su base mensile, dello 0,2 per cento. Il governatore della Banca nazionale di Romania (Bnr), Mugur Isarescu, ha annunciato la scorsa settimana che l'istituto centrale ha mantenuto la previsione di inflazione al 4,2 per cento entro la fine di quest'anno e prevede una ulteriore diminuzione fino al 3,4 per cento entro la fine del 2020. La Bnr stimava a maggio 2019 un'inflazione del 3,3 per cento in vista della fine del prossimo anno. (Rob)