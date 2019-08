Sant’Anna Stazzema: Mattarella, giorno solenne di memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settantacinquesimo anniversario “dell'atroce eccidio di Sant'Anna di Stazzema è giorno solenne di raccoglimento e di memoria per la Repubblica italiana e per l'Europa. In quel terribile 12 agosto 1944 furono massacrate 560 persone inermi, tra queste 130 bambini. La più piccola, Anna Pardini, aveva soltanto venti giorni e fu uccisa tra le braccia della madre”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La strage, perpetrata allo scopo di seminare terrore da reparti dell'esercito nazista, accompagnati da fascisti repubblichini, costituisce uno degli episodi più brutali e disumani di quella guerra, innescata nel nostro continente da volontà di dominio sulle altre nazioni – ricorda Mattarella -. Sono esemplari la tenacia e la forza morale con cui la comunità di Sant'Anna ha saputo tenere vivo il ricordo trasmetterlo ai più giovani, trasformare quella ferita profonda in un impegno di ricostruzione, di convivenza, di sviluppo democratico”. (segue) (Com)