Penisola coreana: Pyongyang torna a contestare Seul per le esercitazioni congiunte

- La Corea del Nord ha rivolto un nuovo attacco verbale a Seul per le esercitazioni congiunte intraprese dalle Forze armate sudcoreane e statunitense. Pyongyang ha avvertito che interromperà qualunque interazione con la Corea del Sud sino a quando avrà ricevuto una spiegazione plausibile per la “simulazione di guerra” intrapresa nella Penisola coreana. Una nota del ministero degli Esteri nordcoreano, pubblicata all’indomani di un nuovo test balistico a corto raggio da parte del Nord, sostiene che i lanci sono parte del regolare processi di sviluppo di armi convenzionali. “Dal momento che l’esercitazione militare (di Corea del Sud e Usa) ci classifica palesemente come nemici, è bene (quei due paesi) sappiano che ulteriori contatti inter-coreani saranno difficili, a meno che tali esercitazioni vengano interrotte, o che ci giunga una spiegazione sincera”. Afferma la nota ministeriale. L’esercitazione congiunta intrapresa la scorsa settimana coinvolge i centri di comando di Corea del Sud e Usa nella Penisola coreana. (segue) (Git)