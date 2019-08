Libia: comunità internazionale accoglie con favore tregua per l’Eid al Adha

- I governi di Italia, Francia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti accolgono positivamente la tregua in Libia in occasione dell’Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio, su proposta dell’inviato speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salameh, invitando tutte le parti a cessare effettivamente le ostilità in tutto il paese. Lo si legge in un comunicato congiunto trasmesso questa notte dal dipartimento di Stato Usa. I cinque paesi si dicono pronti ad assistere la Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) nel monitoraggio del rispetto della tregua e ad affrontare qualunque violazione. Secondo il comunicato, in ogni caso, la tregua dovrebbe “essere accompagnata da misure di costruzione della fiducia tra le parti che possano aprire la strada a un cessate il fuoco sostenibile e al ritorno a un dialogo costruttivo e inclusivo”. Quest’ultimo dovrebbe portare a una “soluzione politica durevole, basata sui principi approvati a Parigi, Palermo e Abu Dhabi”. (segue) (Res)