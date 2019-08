Libia: aeroporto di Mitiga riaperto al traffico dopo attacco di ieri

- L’aeroporto internazionale di Mitiga, a Tripoli, è stato riaperto al traffico aereo dopo l’attacco a colpi di razzi di cui è stato oggetto nel pomeriggio di ieri, in violazione della tregua promossa dalla Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) in occasione dell’Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio. “Sfortunatamente nel primo giorno dell’Eid al Adha l’aeroporto è stato bombardato e il traffico aereo è stato interrotto”, ha confermato ad “Agenzia Nova” Moneim bin Abdullah, dirigente dell’autorità aeroportuale. “Dopo l’attacco - ha aggiunto - siamo stati costretti a sospendere i voli per proteggere le vite dei passeggeri. Per ora non sappiamo chi vi sia dietro il bombardamento”. Mustafa al Mujahie, portavoce delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna), è invece certo che l’attacco sia opera dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Accuse respinte da Khaled al Mahjoub, portavoce dell’Lna a Tripoli, secondo cui la responsabilità è da attribuire “alla milizia al Bugra, alleata del Gna, che chiede il rilascio di prigionieri da parte delle milizie Kara che controllano l’aeroporto”.(Lit)