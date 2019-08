Libia: ambasciata d’Italia condanna attacco a convoglio Onu a Bengasi

- L’ambasciata d’Italia in Libia condanna “duramente” l’attacco condotto sabato 10 agosto contro un convoglio della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) a Bengasi, nell’est del paese. Lo si legge in un messaggio postato su Twitter. L’attacco, condotto mediante un’autobomba, ha provocato la morte di tre membri dello staff dell’Unsmil ed è avvenuto nel quartiere di al Hawari, di fronte a un frequentato centro commerciale. Altre dieci persone sono rimaste ferite. Nessun gruppo, per ora, ne ha rivendicato la responsabilità.(Res)