Energia: progetto gnl canadese esporterà verso l’Asia dal 2024 (4)

- Ad oggi la Russia produce circa 28 milioni di tonnellate di gnl annue, cui contribuiscono anche l’output del progetto Sakhalin-2 - cui partecipano i colossi commerciali giapponesi Mitsui & Co e Mitsubishi Corp – e il progetto Yamanl Lng, nell’Artide russo. Novak ha spiegato che l’obiettivo di Mosca è di aumentare la produzione, che ad oggi soddisfa circa il 6 per cento della domanda globale, sino a 120 0 140 milioni di tonnellate entro il 2035. Qatar e Australia si sono aggiudicati entrambi una quota del 20 per cento del mercato del gnl globale nel 2018; l’obiettivo della Russia è di rivaleggiare con quei due paesi e con gli Stati Uniti, attingendo alle opportunità dei mercati emergenti nell’Asia-Pacifico; la Russia si aspetta un significativo aumento delle esportazioni di gas naturale liquefatto verso paesi come Giappone, Cina, India, Corea del Sud e Vietnam. (Was)