Hong Kong: aziende lanciano allarme per effetto proteste sull’economia (4)

- L’economia di Hong Kong è sotto pressione per effetto delle massicce manifestazioni pro-democrazia che si susseguono ormai da mesi presso l’ex colonia britannica. I manifestanti hanno sollecitato per oggi uno sciopero generale nella città, mentre Pechino assume una posizione progressivamente più dura nei confronti delle proteste. Bank of America Merril Lynch ha avvertito che “otto settimane consecutive di proteste (…) hanno già esercitato un impatto immediato sui flussi turistici in arrivo, sulle vendite al dettaglio e sul mercato immobiliare”. La banca ha drasticamente ridimensionato le previsioni di crescita dell’economia di Hong Kong per il 2019, dal 2,2 allo 0,8 per cento del pil. Circa 150 mila persone hanno preso parte all’ultima protesta, che si è tenuta domenica presso i Nuovi Territori, una delle principali aree della città. La protesta è degenerata in atti di violenza contro una caserma della Polizia, cui gli agenti di sicurezza hanno risposto utilizzando gas lacrimogeno. Alcuni dei manifestati si sono poi diretti verso Causeway Bay, un popolare distretto turistico dello shopping, occupando le strade e innescando nuovi scontri con le forze di polizia. Sabato manifestanti hanno gettato una bandiera cinese nell’oceano, e bruciato cartone di fronte a una sede della Polizia. Almeno 20 persone sono state arrestate, portando il totale dei fermi dallo scorso giugno a circa 200. (segue) (Cip)