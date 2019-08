Hong Kong: aziende lanciano allarme per effetto proteste sull’economia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza genera violenza, e poiché la Polizia vi ha fatto ricorso per prima, i manifestanti non hanno altra scelta se non rispondere”, ha dichiarato Jimmy Sham, del Fronte per i diritti umani e civili, il gruppo che ha contribuito a organizzare le recenti protete. Sham ha citato la manifestazione organizzata venerdì scorso presso l’aeroporto internazionale di Hong Kong: “Non c’era presenza di polizia, e la manifestazione è stata del tutto pacifica”. In una conferenza stampa separata, diversi deputati pro-democratici di Hong Kong hanno puntato l’indice contro la “condiscendenza” del governo cinese, definendola uno “sviluppo preoccupante”. (segue) (Cip)