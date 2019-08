Hong Kong: aziende lanciano allarme per effetto proteste sull’economia (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i media locali, dopo aver intimato a più riprese ai manifestanti di abbandonare la marcia, sabato la polizia ha sparato raffiche di gas lacrimogeni contro i manifestanti, che hanno risposto con il lancio di bombole. La protesta di sabato era stata convocata per contestare le violenze della domenica precedente, quando almeno oltre 230 mila sono tornate in strada per la settima settimana consecutiva per ribadire la loro opposizione al disegno di legge sulle estradizioni, che le autorità cittadine hanno deciso di "congelare" ma non hanno ufficialmente abbandonato. I manifestanti hanno protestato in particolare contro l'attacco sferrato da un gruppo di uomini non identificati, e le violenze che ne sono seguite. (segue) (Cip)