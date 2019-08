Hong Kong: aziende lanciano allarme per effetto proteste sull’economia (11)

- I funzionari del governo cinese incaricati degli affari di Hong Kong stanno lavorando ad un “piano urgente” per arginare la crisi politica innescata nella ex colonia britannica dal disegno di legge sulle estradizioni, e degenerata in una serie di proteste di massa contro l’erosione degli ambiti di esercizio delle libertà civili in quel territorio. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post”, che cita fonti anonime a conoscenza delle discussioni, secondo cui Pechino ha “escluso il ricorso alla forza militare”. Un piano immediato per far fronte alle proteste, e una strategia a lungo termine che potrebbe includere una revisione della governance cinese su Hong Kong, dovrebbero essere presentati a breve alla leadership di Pechino, secondo le anticipazioni fornite dal quotidiano. (Cip)