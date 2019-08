Giappone: aziende giapponesi continuano a risentire di ostilità Usa-Cina (5)

- La produzione industriale del Giappone ha registrato una contrazione del 3,6 per cento su base mensile a giugno, secondo i dati ufficiali pubblicati nella giornata di oggi dal ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria. A maggio l’output era invece aumentato del 2 per cento. L’indice delle spedizioni industriali, curato dal governo giapponese, è calato del 3,3 per cento a 100,6 punti, mentre quello delle scorte di magazzino è aumentato dello 0,3 per cento a 104,6. Sulla base di un sondaggio degli operatori del settore manifatturiero, il ministero si aspetta un aumento della produzione del 2,7 per cento su base mensile a luglio, e dello 0,6 per cento nel mese di agosto. (segue) (Git)