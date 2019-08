Giappone: aziende giapponesi continuano a risentire di ostilità Usa-Cina (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni giapponesi verso la Cina hanno registrato il quarto calo mensile consecutivo a giugno, con una contrazione del 10,1 per cento, a conferma dell’effetto del rallentamento economico cinese sulle economie orientate all’export della regione asiatica. I dati pubblicati dal ministero delle Finanze del Giappone certificano in particolare un crollo delle spedizioni di macchinari per la fabbricazione di chip (meno 27,1 per cento) e di componenti elettroniche (meno 21,3 per cento), mentre le esportazioni di automobili sono aumentate del 78,7 per cento. Sono calate anche le importazioni giapponesi dalla Cina: meno 5,3 per cento, con una contrazione particolarmente marcata delle importazioni di smartphone e altri sistemi per le comunicazioni (meno 24,8 per cento). Le esportazioni giapponesi verso il resto del mondo hanno segnato a loro volta un calo (meno 6,7 per cento), mentre le importazioni totali sono calate del 5,2 per cento; il Giappone a chiuso così il mese di giugno con un attivo della bilancia commerciale di 589,5 miliardi di yen (5,4 miliardi di dollari), in calo del 19 per cento su base annua. (segue) (Git)