Giappone-Cina: Pechino invierà vicepresidente a cerimonia di accesso al trono imperiale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abe ha invitato Xi a visitare il Giappone come ospite di Stato il prossimo anno: “Vorremmo dare il benvenuto al presidente Xi come ospite di Stato attorno al periodo della fioritura dei ciliegi, la prossima primavera, e ci auguriamo di portare le relazioni tra Giappone e Cina a un livello più elevato”, ha dichiarato Abe all’inizio dell’incontro. Xi ha “ringraziato il primo ministro per il caloroso invito. Anche io – ha detto il presidente cinese – ritengo che una visita di Stato la prossima primavera sia una buona idea”. Secondo il resoconto dell’incontro fornito dal governo giapponese, XI e Abe hanno sottolineato che Cina e Giappone saranno “per sempre vicini”, e che dovrebbero intensificare gli scambi tra i loro leader. (segue) (Git)