Cina-India: Pechino lancia allarme sul Kashmir con uno sguardo a Tibet e Xinjiang

- Il governo cinese ha dato voce ai propri interessi nella turbolenta regione del Kashmir, dopo che l’India ha revocato l’autonomia costituzionale concessa alla porzione di quella provincia a maggioranza musulmana controllata da Nuova Delhi. Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mehmood Qureshi, ha visitato Pechino lo scorso fine settimana per consultazioni con le autorità della Cina, definita “amica fidata” di Islamabad. La visita segue di pochi giorni la decisione del Pakistan di espellere l’ambasciatore indiano. Il cambiamento dello status a Jammu e Kashmir consentirà in futuro ai cittadini indiani di acquistare terreni e proprietà in quella regione, aprendo potenzialmente la porta a un afflusso di indù e dunque alla relegazione di musulmani a minoranza. La Cina, però, ha segnalato preoccupazione per le dinamiche nel Kashmir soprattutto per la decisione di Nuova Delhi di separare la provincia in tre porzioni e creare una nuova zona amministrativa, Ladakh, in prossimità del confine con la Cina. (segue) (Cip)