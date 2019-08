Cina-India: Pechino lancia allarme sul Kashmir con uno sguardo a Tibet e Xinjiang (2)

- “Per i cinesi, la presenza di un’altra area buddhista al confine susciterà profonde preoccupazioni” ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” una fonte diplomatica occidentale a Islamabad. Pechino sarebbe preoccupata in particolare da un rafforzamento del sostegno goduto dal buddhismo tibetano che fa riferimento al Dalai Lama, e che incarna le istanze autonomista del Tibet. “Per la Cina, è vitale tentare di invertire la mossa dell’India”, ha confermato un funzionario governativo pakistano citato dal quotidiano, dopo l’arrivo a Pechino del ministro Qureshi. Pechino teme anche che gli sviluppi nel Kashmir Indiano possano alimentare i sentimenti autonomisti di comunità come i musulmani uiguri dello Xinjiang. Infine, il governo cinese teme per la sicurezza degli investimenti operai lungo il Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), un progetto su cui Pechino pianifica di investire sino a 60 miliardi di dollari. (segue) (Cip)