Repubblica Ceca: Difensore civico europeo chiede pubblicazione lettera Ue su conflitto interessi premier Babis

- L'ufficio del Difensore civico europeo ha proposto la pubblicazione di almeno una parte della lettera inviata dal commissario europeo uscente, Gunther Oettinger, al premier ceco Andrej Babis riguardo il presunto conflitto d'interessi di quest'ultimo. E' quanto riferisce l'emittente "Radio Prague", secondo cui la richiesta è stata avanzata dal Difensore civico Emily O’Reilly in seguito alle proteste del senatore dell'opposizione nella Repubblica Ceca, Lukas Wagenknecht (del Partito pirata), sull'approccio "poco trasparente" da parte dell'Ue nella gestione del caso. Nel mese di maggio O'Reilly ha aperto un'indagine per comprendere se l'Ue abbia ritardato o impedito la diffusione di informazioni riguardo il presunto conflitto d'interessi di Babis. La lettera di Oettinger, secondo il senatore ceco dell'opposizione, conterrebbe spiegazioni su come Babis potrebbe liberarsi del conflitto d'interesse sorto per la gestione del conglomerato agroalimentare Agrofert. Il Difensore civico aspetta ora una risposta dalla Commissione europea entro il 20 settembre. (segue) (Vap)