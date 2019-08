Repubblica Ceca: Difensore civico europeo chiede pubblicazione lettera Ue su conflitto interessi premier Babis (5)

- Secondo quanto contenuto in un rapporto della Commissione europea, inviato nei mesi scorsi al ministero delle Finanze di Praga, il primo ministro ceco Babis ha un conflitto d'interessi dovuto a legami permanenti con il suo conglomerato industriale, Agrofert, nonostante questo sia stato affidato a due trust prima della candidatura del premier. Secondo i media di Praga, Bruxelles esige dunque che le sovvenzioni europee ricevute da Agrofert dal 2018 a oggi siano restituite. Il dicastero delle Finanze ha confermato di aver ricevuto l'esito dell'indagine in lingua inglese e attende una sua versione in lingua ceca per poter replicare, cosa che dovrà avvenire entro due mesi. Lo stesso ministero evidenzia anche che il testo ricevuto è solamente un rapporto basato su elementi preliminari e raccomandazioni degli inquirenti della Commissione Ue. Permane dunque la possibilità che il testo sia modificato sulla base di informazioni aggiuntive. (Vap)