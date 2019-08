Piemonte: bomba d'acqua su città di Chieri, danni e allagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' bastata un'ora di pioggia torrenziale per mettere in ginocchio la città di Chieri. Una tempesta di grandine, acqua e vento che ha allegato le strade e scoperchiato diversi palazzi. Protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale sono a lavoro per mettere in sicurezza la città. (Rpi)