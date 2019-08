Business news: Venezuela, governo Maduro, ordine esecutivo Usa "formalizza blocco economico criminale"

- L’ordine esecutivo dell’amministrazione Usa che blocca i beni del governo di Nicolas Maduro negli Stati Uniti formalizza il “criminale blocco economico, finanziario e commerciale contro i venezuelani”. È quanto si legge in un comunicato del governo di Caracas, diffuso in risposta all’ordine esecutivo Usa con cui si congelano con effetto immediato le proprietà del governo di Caracas negli Usa. “Il governo della Repubblica bolivariana del Venezuela denuncia davanti alla comunità internazionale una nuova e grave aggressione dell’amministrazione Trump attraverso azioni arbitrarie di terrorismo economico contro il popolo del Venezuela”, si legge in un comunicato ufficiale. “Washington ha emesso un altro ordine esecutivo che formalizza il criminale blocco economico, finanziario e commerciale già in corso (…) il cui unico obiettivo è strangolare il popolo venezuelano per forzare un cambio di governo incostituzionale nel paese”. (Res)