Business news: Brasile, banca statale Bndes restituisce 40 miliardi di prestiti al Tesoro

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) ha annunciato la restituzione di altri 40 miliardi di dollari (9,1 miliardi di euro) al Tesoro. L'annuncio è stato fatto il 6 agosto presso il ministero dell'Economia a Brasilia dal presidente della banca, Gustavo Montezano. "Siamo venuti per consegnare la lettera di restituzione di oltre 40 miliardi di real al tesoro. Con questa rata, quest'anno totalizziamo la restituzione di 84 miliardi di real (19,1 miliardi di euro). Il nostro obiettivo, in linea con quello del ministero dell'Economia, è quello di restituire 126 miliardi di real (28,7 miliardi di euro) entro la fine dell'anno. Sono molto felice di aver raggiunto, in così poco tempo, parte di questo obiettivo pur preservando molto bene la situazione di liquidità e capitalizzazione della banca", ha detto Montezano alla stampa lasciando il ministero. Il pagamento si riferisce ai prestiti che l'istituto di credito statale ha ricevuto dallo Stato tra il 2008 e il 2014, da prestare a sua volta a tasso agevolato a particolari settori economici. (Res)