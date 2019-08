Business news: Uruguay, Moody's conferma rating "Baa2" per titoli debito sovrano

- L'agenzia Moody's ha confermato il rating "Baa2" per i titoli del debito sovrano dell'Uruguay. Le obbligazioni valutate Baa sono ritenute "di livello medio" e soggette a un "rischio moderato". A giustificare la valutazione positiva, si legge in un documento diffuso dall'agenzia con sede a New York, "il moderato rafforzamento dell'economia" e la "ripresa della crescita prevista per il biennio 2020-2022" spinta anche dal mega investimento della cartiera finlandese Upm per la costruzione di una nuova fabbrica di cellulosa. Moody's ritiene che solo questo investimento, valutato complessivamente attorno ai 4 miliardi di dollari, sia equivalente a circa cinque punti del Pil. (Res)