Business news: Uruguay, disoccupazione al 9,8 per cento a giugno, persi 16 mila posti in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Uruguay ha raggiunto a giugno il 9,8 per cento della popolazione. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica (Ine), secondo cui il dato rappresenta un aumento di un punto percentuale rispetto al mese precedente e di 1,9 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018. La disoccupazione media nel primo semestre è stata invece di 8,85 punti percentuali, superiore di oltre mezzo punto al dato relativo al 2018, concluso con un indice dell'8,3 per cento. (Res)